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Autista ligure travolto e ucciso dal suo pullman durante pellegrinaggio a Lourdes

By Adnkronos
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(Adnkronos) – Tragedia ieri sera a Lourdes, dove ha perso la vita l’autista 55enne di Isola del Cantone, in provincia di Genova, Federico Prato, investito dal pullman che guidava durante una tappa di un pellegrinaggio. L’incidente è avvenuto poco prima delle 21, secondo quanto riportano le cronache locali francesi. Il mezzo, fermo su un’area in pendenza e senza passeggeri a bordo, avrebbe iniziato a muoversi autonomamente mentre l’uomo si trovava all’esterno del veicolo.  

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Il 55enne avrebbe tentato di fermarlo, ma è stato travolto in una manovra risultata fatale. Inutili i soccorsi, il personale sanitario intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. L’autobus ha poi proseguito la corsa fino a schiantarsi contro il cancello di un’abitazione privata, terminando la marcia nel giardino della casa. In corso gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. 

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