Adnkronos News

Alcaraz-Baez oggi a Montercarlo, orario e come vedere match in tv

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz oggi in campo nel secondo turno dell’Atp Masters 1000 di Montercarlo. Lo spagnolo, numero 1 del mondo e detentore del titolo, esordisce martedì 7 aprile nel match – in diretta tv e streaming – contro l’argentino Sebastian Baez, vittorioso al primo round per 7-5, 7-5 contro lo svizzero Stan Wawrinka. Alcaraz e Baez scenderanno in campo sulla terra rossa del Centrale nel terzo match della giornata. Il programma si apre alle 11 con la sfida tra Matteo Berrettini e Roberto Bautista Agut. A seguire, Jannik Sinner contro Hugo Humbert. E’ probabile che Alcaraz e Baez inizino a giocare dopo le 15. 

Factory della Comunicazione

 

Alcaraz e Baez si affrontano per la quarta volta in carriera. Il numero 1 del mondo si è aggiudicato tutti i precedenti e conduce 3-0 in attesa della prima sfida sulla terra battuta. Lo spagnolo nel 2026 ha disputato 19 match vincendone 17: in bacheca quest’anno i titoli dell’Australian Open e del torneo di Doha. Il fuoriclasse di Murcia deve riprendere la marcia dopo la deludente parentesi sul cemento nordamericano, con i flop nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami vinti da Sinner, che ha accorciato le distanze in classifica e può puntare al sorpasso già sulla terra rossa di Montecarlo. 

 

Le partite dell’Atp Masters 1000 di Montecarlo saranno visibili in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno inoltre seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. La finale del torneo invece sarà disponibile anche in chiaro su TV8, che trasmetterà anche una delle due semifinali ma in leggera differita. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Sinner oggi debutta a Montecarlo, sfida con Humbert: orario e come vedere match in tv

Adnkronos News

Smart working, da oggi nuove regole per piccole e medie imprese: le novità

Adnkronos News

Ultimatum di Trump all’Iran, oggi la deadline: “Possiamo…

Adnkronos News

Trump e le discussioni con i bambini: “Ho 51 anni, Melania è…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.