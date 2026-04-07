ADL: “Coltiviamo ancora una piccola speranza-scudetto! Italia? Federazione ferma!”

Da Los Angeles, tra cinema e calcio, Aurelio De Laurentiis racconta il presente e le ambizioni del Napoli. Il presidente azzurro, intervenuto a Fox Deportes, ha toccato diversi temi, dal valore internazionale del club fino alla stagione in corso, segnata da numerosi ostacoli. Ecco le sue dichiarazioni, riprese dal portale TuttoNapoli: “Amo Los Angeles perché, in un certo senso, mi ricorda Napoli: qui ho casa e Hollywood è il mio ambiente naturale. Essere qui per un film sullo Scudetto, in un Paese dove il calcio deve ancora crescere, è molto importante. Spero che il Mondiale tra Stati Uniti, Messico e Canada possa aiutare lo sviluppo di questo sport. Tornerò qui in estate anche per seguire alcune partite“.



Poi il legame con la famiglia e il cinema: “La mia storia parte da lontano, tra mio padre e mio zio che hanno costruito un percorso nel cinema internazionale. Io ho prodotto oltre 400 film, ma il calcio è un’altra cosa: è come un thriller, non sai mai come va a finire. Quando ho preso il Napoli era una scommessa, ma bellissima“.



Sulla stagione: “Ce lo chiediamo anche noi: troppi infortuni. Senza questi problemi forse avremmo potuto lottare per un altro Scudetto. Ora resta ancora una piccola speranza, ma non sarà semplice. L’obiettivo è fare meglio il prossimo anno“.



Infine su Conte e la Nazionale: “Con lui c’è un grande rapporto, è una persona intelligente e vorrà garanzie. Oggi però la federazione è ferma, aspetta senza decidere. Se vorrà andare, non sarò io a fermarlo, ma credo che prima voglia certezze che al momento non ci sono“.

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