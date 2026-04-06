A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Riccardo Meloni:

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Speranze per Milan e Napoli sulla rimonta Scudetto?

Ci sono ancora, tutto si decide al prossimo turno. La partita tra Inter e Como può riaprire qualcosa. Vedo solo il Napoli come antagonista dell’Inter. Con tutti gli effettivi, la squadra di Conte è di un’altra categoria.

Rinnovo Spalletti?

A breve sarà annunciato. C’è qualche crepa tra Comolli e Spalletti, non è il segreto di Pulcinella a Torino. Ma con ingresso in Europa League ha avuto ugualmente rassicurazioni dalla società”.