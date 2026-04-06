SSCN, biglietti Parma/Napoli: tutte le info per il settore ospiti

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Parma – Napoli, in programma domenica 12 aprile 2026, alle ore 15:00 allo stadio Tardini di Parma, saranno in vendita con le seguenti modalità:

Factory della Comunicazione

i biglietti saranno disponibili dalle ore 15:00 di martedì 7 aprile 2026, on line e presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket. Come da disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi è vietata ai residenti nella Regione Campania. L’acquisto dei biglietti per il settore ospiti è riservato ai soli possessori di fidelity card del Napoli, non residenti in Campania. I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 11 aprile 2026.È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi. Prezzi. Settore Ospiti: € 40,00. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio:

Regolamento uso stadio: https://www.parmacalcio1913.com/wp-content/uploads/2023/07/regolamento-stadio-tardini.pdf

Sistema di gradimento: https://www.parmacalcio1913.com/wp-content/uploads/2024/09/Sistema-Gradimento.pdf

Normativa per striscioni e coreografie: https://www.parmacalcio1913.com/autorizzazioni-striscioni-coreografie-megafoni-e-tamburi/

Come arrivare:

lo stadio Tardini, essendo inserito nel contesto urbano del centro storico di Parma, non è dotato di parcheggi dedicati alle autovetture private. La società Parma Calcio e il Comune di Parma, al fine di garantire la massima fruibilità dell’impianto per le tifoserie Ospiti hanno predisposto un servizio “navetta” che permette di giungere dall’uscita dell’Autostrada direttamente all’ingresso del Settore Ospiti in comodità e in sicurezza.

Percorrendo l’Autostrada A1 e uscendo dal casello autostradale di Parma, immediatamente sulla destra si trova l’ampio parcheggio denominato “Scambiatore Nord” sito in Viale delle Esposizioni (alle spalle del ristorante “Roadhouse”). In quest’area sono predisposti pullman gratuiti riservati al trasporto dei tifosi per il Settore Ospiti dello stadio Tardini. Il servizio, oltre a essere gratuito, è garantito sia all’andata che al ritorno (termine gara).

Si ricorda, infine, che per accedere allo stadio è necessario presentare un valido documento d’identità in cui si evinca la residenza del titolare del titolo di accesso.