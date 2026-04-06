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Serie C|Salernitana-Benevento 0-1: sanniti tornano in B dopo 3 anni

By Giovanni Esposito
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Una Pasquetta da ricordare per il Benevento e tutti i suoi tifosi. I sanniti, infatti, festeggiano il ritorno in Serie B dopo averla disputata l’ultima volta nel 2023. Per i ragazzi di Antonio Floro Flores è risultata decisiva la vittoria all’Arechi sulla Salernitana per 1-0. Decisivo il calcio di rigore realizzato al 68′ da Francesco Salvemini.

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Gli stregoni si sono laureati campioni del girone C di Serie C grazie anche alla concomitante sconfitta casalinga per 2-1 del Catania contro l’AZ Picerno. Questa combinazione di risultati ha fatto si che tra Benevento e Catania ci fossero 12 punti di distacco con 3 giornate ancora da giocare.

 

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