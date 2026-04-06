Serie A|Lecce-Atalanta 0-3: tris nerazzurro per l’Europa
L’Atalanta non sbaglia la delicata sfida del “Via del Mare” disputata contro il Lecce. Gli uomini di Raffaele Palladino hanno sbloccato la situazione al 29′ grazie al colpo di testa, sugli sviluppi di calcio d’angolo, di Giorgio Scalvini. Al 59′ i bergamaschi raddoppiano con Krstovic che capitalizza al meglio il traversone di De Katelaere. Al 73′ i nerazzurri calano anche il tris: verticalizzazione di Ederson all’indirizzo di Raspadori che con un un diagonale chirurgico riesce a trovare l’angolo giusto.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga (68′ N’Dri), Tiago Gabriel, Siebert, Ndaba; Ramadani (68′ Coulibaly), Ngom; Pierotti, Fofana (46′ Gandelman), Banda; Cheddira (78′ Stulic).
A disposizione: Fruchtl, Samooja, Pelmard, Gaspar, Marchwiński, Hasa, Burnete.
Allenatore: Eusebio Di Francesco.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti (71′ Kossounou), Kolašinac; Zappacosta (71′ Bellanova), de Roon (63′ Pašalić), Éderson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski (63′ Raspadori); Krstović (80′ Kalamdeen).
A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Godfrey, Ruggeri, Brescianini, Lookman.
Allenatore: Raffaele Palladino.
Marcatori: 29′ Scalvini (A), 59′ Krstović (A), 73′ Raspadori (A).
ARBITRO: Federico La Penna della sezione di Roma 1.
Note: AMMONITI: Ramadani (L), Ndaba (L), de Roon (A); Recupero 1′ pt, 4′ st.