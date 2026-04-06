Serie A: Juventus-Genoa 2-0, Bremer e Mkennie decidono il match
La Juventus di Luciano Spalletti torna a vincere: 2-0 contro il Genoa di Daniele De Rossi.
Ad aprire la sfida è il colpo di testa di Bremer su assist di Kelly; dieci minuti più tardi è McKennie, il migliore in campo, a realizzare il 2-0 che mette tranquillità ai bianconeri.
Dopo il gol del raddoppio, la Juventus ha gestito la gara senza subire occasioni da parte del Genoa, che nel secondo tempo ha provato nel finale a riaprire la partita senza riuscirci con il rigore di Martin, ma Di Gregorio respinge. La Juventus, con questi tre punti, accorcia sul Como in chiave Champions League, mentre il Genoa resta a +6 sul terzultimo posto.
tabellino:
Reti: 4’ Bremer (J), 17’ McKennie (J)
Juventus: Perin (46’ Di Gregorio); Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (83’ Holm); McKennie, Locatelli, Thuram; Conceicao (83’ Miretti), David (67’ Milik), Yildiz (90’ Boga). A disposizione: Pinsoglio, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Kostic, Openda, Cabal. Allenatore: Spalletti.
Genoa: Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup (83’ Ekhator), Malinovskyi (66’ Masini), Martin; Messias (52’ Baldanzi), Vitinha; Colombo (66’ Ekuban). A disposizione: Leali, Sommariva, Amorim, Zatterstrom, Sabelli, Otoa, Grossi, Ouedraogo. Allenatore: De Rossi.
Arbitro: Massa.
Ammoniti: Locatelli (J), McKennie (J), Frendrup (G), Bremer (J), Thuram (J).
Note: 75’ rigore parato da Di Gregorio (J) a Martin (G).