Serie A, finisce senza reti il match tra Udinese e Como

Finisce senza reti la sfida delle 12.30 tra Udinese e Como, valida per la 31ª giornata di Serie A. Un pareggio che muove la classifica ma lascia qualche rimpianto, soprattutto ai friulani, apparsi più propositivi ma incapaci di trovare il guizzo decisivo.

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Nel primo tempo è l’Udinese a fare la partita, cercando di imporre ritmo e gioco sulle corsie esterne. Il Como, ben organizzato, si difende con ordine e prova a ripartire, senza però creare veri pericoli. Le occasioni migliori arrivano da situazioni sporadiche: un paio di conclusioni dalla distanza e qualche mischia in area, ma i portieri restano sostanzialmente inoperosi.

La ripresa segue un copione simile. I bianconeri aumentano la pressione, spinti anche dal pubblico di casa, ma manca precisione negli ultimi metri. Il Como, dal canto suo, continua a coprirsi con attenzione, cercando il colpo in contropiede che però non arriva. Col passare dei minuti la gara si spegne, con tanti duelli a centrocampo e poche idee offensive.

Nel finale l’Udinese prova l’assalto, ma la difesa lombarda regge senza affanni. Il triplice fischio sancisce uno 0-0 che fotografa bene l’andamento del match: equilibrato, tattico e con poche vere emozioni.

Un punto che può avere un peso diverso per le due squadre: il Como rallenta nella corsa ai propri obiettivi, mentre l’Udinese porta a casa un risultato utile su un campo difficile, confermando solidità ma evidenziando ancora limiti in fase offensiva.