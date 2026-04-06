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Savoldi: il ricordo prima di Napoli-Milan per il bomber azzurro

By Lorenzo Capobianco
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Il Napoli ha in programma un toccante e doveroso omaggio a un suo ex giocatore, recentemente scomparso. Si tratta di Beppe Savoldi, morto il 26 marzo a 79 anni. Come riporta il Corriere dello Sport, domani lo stadio Diego Armando Maradona lo ricorderà prima dell’inizio del match contro il Milan.

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Il club di De Laurentiis ha invitato allo stadio Gianluca, suo figlio, allenatore e un tempo centravanti come papà: prima di giocare andranno in scena una celebrazione e un omaggio alla memoria di questo ex grande attaccante che ha fatto la storia del calcio italiano. Beppe e Gianluca hanno giocato nel Napoli in due epoche diverse: Savoldi senior dal 1975 al 1979 (165 presenze e 77 gol); Savoldi junior nel 2003-2004 (14 e 2). Così dunque lo stadio partenopeo saluterà “Mister 2 miliardi”, conosciuto anche con questo soprannome per via dello storico passaggio dal Bologna proprio al Napoli che avvenne nell’estate del 1975

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