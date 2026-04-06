Ritornano i Fab Four, e in attacco c’è un solo centravanti di ruolo

Stasera il Napoli ed il Milan si sfideranno per la trentunesima giornata di campionato di Serie A, e per Conte sarà momento di scelte, anche se pare certo che a centrocampo dovrebbero tornare i Fab Four. Il Corriere dello Sport scrive: “Se Antonio confermerà le intenzioni, il Napoli giocherà con un trio di marcatori mancini e ritroverebbe i Fab Four dal primo minuto in campionato dopo 190 giorni, oltre sei mesi: l’ultima volta risale all’andata del 28 settembre a San Siro; in assoluto, invece, Frank, Lobo, McTominay e De Bruyne non partono titolari tutti insieme dall’1 ottobre in Champions con lo Sporting. McT e KDB agiranno ancora alle spalle di Hojlund. Rasmus è l’unico centravanti di ruolo in rosa: Lukaku è in Belgio”.

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