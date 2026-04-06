Adnkronos News

Rimini, 12enne risucchiato da bocchettone vasca idromassaggio: è grave

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – E’ ricoverato in gravi condizioni un 12enne risucchiato dal bocchettone di una vasca idromassaggio di una struttura di Pennabilli, in provincia di Rimini, dove era in vacanza con la famiglia.  

Factory della Comunicazione

Secondo quanto ricostruito, il ragazzino ieri mattina mentre era nella vasca, profonda circa un metro, con i genitori è stato risucchiato dal bocchettone che gli ha impedito di tornare in superficie. Una volta liberato sono iniziate le manovre di rianimazione fino all’arrivo dei soccorritori che lo hanno trasferito all’ospedale di Rimini dove è tuttora ricoverato in rianimazione e la prognosi è riservata. Intanto nella struttura sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Novafeltria che conducono le indagini mentre in procura è stato aperto un fascicolo per lesioni gravissime.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Udinese-Como 0-0, Fabregas rallenta la corsa Champions

Adnkronos News

Addio ad Adriano Goldschmied, il ‘padrino del denim’ che rivoluzionò i…

Adnkronos News

Asportato tumore al colon in ipnosi su paziente sveglio

Adnkronos News

Bollette, bonus da 115 euro: chi lo riceve e quando arriva

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.