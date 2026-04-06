PRIMAVERA 1 – Lazio/Napoli 1-0, sconfitta pesante per gli azzurrini
Il Napoli Primavera ha affrontato la Lazio per la trentaduesima giornata del campionato Primavera 1, allo stadio Mirko Fersini, con fischio di inizio alle ore 11:00. Al triplice fischio finale, il risultato non sorride ai partenopei. I padroni di casa, infatti, con quello che qualcuno ha già definito un rigore molto dubbio, (sicuramente molto importante) all’ 89′ hanno sbloccato e vinto il match grazie a Gelli. Altra sconfitta, quindi, per gli Azzurrini di Mister Rocco, che aggravano ulteriormente il discorso salvezza: Napoli fermo a 35 punti, quando manca poco più di un mese alla fine della stagione. Vittoria importante della Lazio, che sale a 42 e si allontana dalla zona “pericolosa” della classifica.
LAZIO: Pannozzo, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Bordoni, Serra, Farcomeni, Munoz, Ferrari, Pernaselci, Mango Fernandes. A disposizione: Bosi, Ciucci, Calvani, Battisti, Gelli, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Cangemi. Allenatore: sig. Punzi Francesco.
NAPOLI: Ferrante, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Smeraldi, Prisco, Camelio, Caucci, Lo Scalzo, Barido, Olivieri. A disposizione: Pugliese, Spinelli, Colella, De Luca, Cimmaruta, Raggioli, Borriello, Milton Pereyra, Eletto, Gorica, Genovese. Allenatore: sig. Dario Rocco.
Marcatori: 89′ rig. Gelli (L).