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PRIMAVERA 1 – Lazio/Napoli 1-0, sconfitta pesante per gli azzurrini

By Gabriella Calabrese
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Il Napoli Primavera ha affrontato la Lazio per la trentaduesima giornata del campionato Primavera 1, allo stadio Mirko Fersini, con fischio di inizio alle ore 11:00. Al triplice fischio finale, il risultato non sorride ai partenopei. I padroni di casa, infatti, con quello che qualcuno ha già definito un rigore molto dubbio, (sicuramente molto importante) all’ 89′ hanno sbloccato e vinto il match grazie a Gelli. Altra sconfitta, quindi, per gli Azzurrini di Mister Rocco, che aggravano ulteriormente il discorso salvezza: Napoli fermo a 35 punti, quando manca poco più di un mese alla fine della stagione. Vittoria importante della Lazio, che sale a 42 e si allontana dalla zona “pericolosa” della classifica.

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LAZIO: Pannozzo, Bordon, Santagostino, Cuzzarella, Bordoni, Serra, Farcomeni, Munoz, Ferrari, Pernaselci, Mango Fernandes. A disposizione: Bosi, Ciucci, Calvani, Battisti, Gelli, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Cangemi. Allenatore: sig. Punzi Francesco.

NAPOLI: Ferrante, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Smeraldi, Prisco, Camelio, Caucci, Lo Scalzo, Barido, Olivieri. A disposizione: Pugliese, Spinelli, Colella, De Luca, Cimmaruta, Raggioli, Borriello, Milton Pereyra, Eletto, Gorica, Genovese. Allenatore: sig. Dario Rocco.

Marcatori: 89′ rig. Gelli (L).

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