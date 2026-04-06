Occhi su Alajbegovic: talento bosniaco nel mirino per il futuro

Mentre il Milan è concentrato sulla sfida di campionato contro il Napoli, decisiva per le ambizioni stagionali, la dirigenza lavora già in ottica mercato. Durante la sosta, gli osservatori rossoneri hanno seguito in Galles il giovane talento bosniaco Kerim Alajbegovic, classe 2007 di proprietà del Salisburgo, che si è messo in evidenza con prestazioni di alto livello.

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Sul giocatore ci sono anche Roma e Napoli. Nonostante il sistema di gioco attuale di Massimiliano Allegri non sembri ideale per lui, il Milan punta a costruire una rosa futura basata su giovani di talento e giocatori esperti. Con un costo intorno ai 15 milioni, Alajbegovic rappresenta un investimento interessante, in linea con la strategia già vista con il giovane Kostic.