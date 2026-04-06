Napoli-Milan, tre cambi in arrivo rispetto alla formazione contro il Cagliari

Il Napoli affronterà stasera il Milan al Maradona, per la trentunesima giornata di campionato di Serie A, e per le due compagini è lotta al secondo posto in classifica. Il Corriere dello Sport scrive: “A un giorno dalla partita con il Milan, e con la rifinitura di Pasqua da spendere, Conte pensa a tre cambi rispetto alla formazione iniziale di Cagliari: Juan Jesus per Beukema in difesa; Spinazzola a sinistra e Gutierrez dirottato a destra al posto di Politano; Anguissa e non Gilmour con Lobotka a centrocampo”.

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