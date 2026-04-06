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Napoli-Milan, tra Conte e Allegri 12° incontro ufficiale

By Emilia Verde
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Il Napoli ed il Milan saranno faccia a faccia stasera al Maradona per la sfida al secondo posto in classifica, e fra i due allenatori, Conte e Allegri, è il dodicesimo incontro ufficiale.

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“Napoli reduce dal clean-sheet contro il Cagliari: non succedeva da 11 partite ufficiali e 8 considerando solo la Serie A (ultimo il 17 gennaio, Napoli-Sassuolo 1-0).
Gli azzurri sono reduci da 4 vittorie consecutive in Serie A: non succedeva dalle prime 4 giornate del campionato in corso (Sassuolo-Napoli 0-2, Napoli-Cagliari 1-0, Fiorentina-Napoli 0-3, Napoli- Pisa 3-2).
Solo l’Inter (35) ha guadagnato più punti del Napoli (34) in casa nella Serie A 2025/26.
Napoli unica squadra della Serie A 2025/26 senza sconfitte casalinghe.
Solo Roma (9) e Como (11) subiscono meno reti del Napoli (13, come I’Inter) in casa nella Serie A 2025/26.

Solo l’Inter (34) ha guadagnato più punti del Milan (32) in trasferta nella Serie A 2025/26
Milan squadra della Serie A 2025/26 con meno reti subite in trasferta (10).
Solo l’Inter (27) segna più reti del Milan (25) in trasferta nella Serie A 2025/26.
Milan squadra della Serie A 2025/26 con meno sconfitte esterne (1).
Tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri 12° incontro ufficiale: negli 11 precedenti, 6 vittorie per l’allenatore del Napoli, 2 pareggi e 3 successi per il tecnico rossonero”.

Fonte SSCN

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