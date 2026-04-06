NAPOLI-MILAN: TOP & FLOP

Napoli e Milan nella storia della Serie A non erano mai state così vicine in classifica dopo trenta giornate di campionato.

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Dopo la sosta che ha portato la Nazionale italiana a non qualificarsi per la terza volta consecutiva ai mondiali, si è tornati a giocare con la sfida del “Maradona” tra il Napoli e il Milan in programma nella sera di pasquetta e valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A.

I ragazzi di Antonio Conte, disturbati dalla vicenda Lukaku (rimasto in Belgio a curarsi) e dalle insistenti voci di un possibile ritorno sulla panchina dell’Italia del tecnico salentino, erano chiamati a dare continuità alle quattro vittorie consecutive contro Verona, Torino, Lecce e Cagliari.

Anche i rossoneri però hanno dimostrato sotto la gestione di Max Allegri (altro possibile candidato a diventare C.T.) di essere tornati fortemente competitivi in campionato, se non per lo scudetto almeno per un piazzamento Champions.

E incredibile come il Napoli, senza il centravanti di scorta e quello titolare per la defezione di Hojlund dell’ultimo minuto, riesca a trovare una vittoria grazie al gol di Politano che vale il secondo posto in classifica.

TOP

Politano– Entra negli ultimi venti minuti in una settimana che per lui significa addio ai mondiali per sempre e ci mette la solita abnegazione. Il suo gol con un tiro d’istinto su un errore del difensore rossonero vale molto più dei canonici tre punti. E per la pesantezza del gol non può che essere lui il TOP PLAYER del match.

Olivera– Una prestazione pazzesca dell’uruguaiano che non giocava così da tantissimo tempo. Regge benissimo dietro e riparte con buona gamba, la rete del Napoli nasce da una sua iniziativa sulla sinistra. Sarebbe stato lui il migliore in campo per continuità nei novanta minuti.

Gutierrez– Lo spagnolo ha terminato il suo apprendistato nel campionato italiano da tempo ormai. A destra o sinistra per lui non fa differenza, non è importante che sia leone o gazzella, lui deve correre.

Spinazzola– Come Politano anche lui, nonostante la delusione mondiale, si presenta tirato a lucido per questo match. Spinge tantissimo a sinistra e nel primo tempo la sua giocata avrebbe meritato miglior fortuna. Ottima la sua intesa con Olivera e fossi nella società ci penserei un attimo prima di perderlo a giugno.

FLOP

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“Top & Flop Napoli-Milan” è a cura di Marco Lepore

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