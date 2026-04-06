Napoli-Milan, petizione degli ultras all’esterno del Maradona: «Trasferte libere»
«Trasferte libere, firma con noi»: la petizione all’esterno del Maradona prima di Napoli-Milan
Continua la protesta ultras, secondo quanto riportato da ilmattino, contro i divieti di trasferta.
Non si placano le proteste degli ultras per le trasferte spesso vietate in questa stagione, ai tifosi del Napoli e non solo. Già questa mattina, all’esterno del settore ospiti dello stadio Maradona, la Curva A aveva esposto uno striscione in cui si chiedeva il ritorno dei “rivali” sugli spalti.
La trasferta di oggi, infatti, è stata vietata ai tifosi del Milan residenti in Lombardia. Già nell’ultima gara casalinga prima della sosta, contro il Lecce, erano stati distribuiti volantini all’esterno dello stadio per annunciare la petizione partita oggi, con l’obiettivo di chiedere «un calcio più pulito»