Napoli-Milan formazioni ufficiali: la scelta su De Bruyne
Alle 20:45, il Napoli di Antonio Conte scenderà in campo contro il Milan di Max Allegri per cercare la rimonta sull’Inter. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. All. Conte
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug. All. Allegri