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Beppe Savoldi ex Napoli
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Napoli-Milan, due curiosità che riguardano Savoldi e Politano

By Emilia Verde
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Napoli-Milan, si giocherà stasera al Maradona per la trentunesima giornata di campionato di Serie A. Il marcatore più prolifico di questa sfida rimane Beppe Savoldi, scomparso qualche giorno fa. “Giuseppe Savoldi, scomparso recentemente, è tuttora il miglior marcatore nelle sfide tra Napoli e Milan in tutte le competizioni al Maradona, con 6 reti (come Marco Van Basten e Diego Armando Maradona).
Dalla stagione 2015/16, tra i giocatori attualmente presenti nelle rose di Napoli e Milan, Matteo Politano è il miglior marcatore nelle sfide in tutte le competizioni (al Maradona e a San Siro), con 4 reti”. 

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Fonte SSCN

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