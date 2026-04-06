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Matteo Politano verso la panchina: Antonio Conte pronto a cambiare il Napoli anti-Milan

By Emanuela Menna
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Matteo Politano non è al meglio della condizione e, secondo Sky Sport, dovrebbe partire dalla panchina nella sfida tra Napoli e Milan, per essere eventualmente utilizzato a gara in corso.

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Al suo posto sulla fascia destra è pronto Miguel Gutiérrez, scelto per la sua duttilità tattica. Conte conferma inoltre l’idea di una difesa a tre composta da mancini, con Juan Jesus, Alessandro Buongiorno e Mathías Olivera.

A centrocampo spazio a Frank Anguissa e Stanislav Lobotka, con Scott McTominay e Kevin De Bruyne sulla trequarti a supporto di Rasmus Højlund.

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