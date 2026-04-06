Mathías Olivera convince Antonio Conte: è lui il nuovo pilastro della difesa azzurra

Mathías Olivera si è guadagnato la piena fiducia di Antonio Conte nel nuovo assetto difensivo del Napoli. Schierato come braccetto sinistro nella difesa a tre, l’uruguaiano ha dimostrato grande capacità di adattamento, solidità difensiva e buona lettura del gioco, convincendo il tecnico a confermarlo stabilmente in quel ruolo.

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La scelta di Conte non è temporanea ma strutturale: Olivera è ormai una pedina chiave del sistema. Anche con possibili cambi, come l’inserimento di Juan Jesus al posto di Sam Beukema, la posizione dell’uruguaiano non è in discussione.

L’idea tattica dell’allenatore punta su una linea difensiva composta da mancini, per migliorare costruzione e fluidità del gioco. In questo contesto, Olivera rappresenta equilibrio e continuità, candidandosi a diventare un elemento imprescindibile della retroguardia azzurra.