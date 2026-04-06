Lunch match di Pasquetta, Udinese/Como: le formazioni ufficiali

Per la 31^ giornata di serie A, in questo lunedì di Pasquetta il lunch match si gioca in Friuli. In campo, di fronte alle 12.30, Udinese/Como. I due tecnici hanno da poco comunicato le formazioni ufficiali con cui intendono dare inizio alla gara:
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Atta, Ekkelenkamp; Zaniolo. Allenatore: Runjaic.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Caqueret, Paz; Douvikas. Allenatore: Fabregas.