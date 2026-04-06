Live: Napoli-Milan, ecco le formazioni

Tutto pronto al Maradona, dove Napoli e Milan si affronteranno per la 31esima giornata di campionato. All’andata i rossoneri hanno vinto col risultato di 2-1, adesso la squadra di Conte prova il sorpasso in classifica e mettersi a -7 dall’Inter capolista. Di seguito le formazioni ufficiali:

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Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. All. Conte

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug. All. Allegri