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Leon Goretzka: per lui si sono mossi in tanti, anche il Napoli

By Gabriella Calabrese
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Gianluca di Marzio, esperto di calcio mercato, nel suo podcast “Caffè di Marzio” si è soffermato sui grandi campioni in scadenza. Tra le tante “occasioni”, c’è Leon Goretzka, centrocampista accostato anche al Napoli:Penso a Goretzka del Bayern Monaco, che in passato era stato trattato dalla Juventus, che chissà quanti milioni avrebbe speso per averlo, e che ora è a parametro zero (anche se il parametro zero non esiste più viste le commissioni altissime di oggi). Per lui si sono mosse tutte le squadre italiane, dal Milan a Juve e Napoli. (…) Pellegrini va in scadenza di contratto e ancora nella Roma riesce a fare gol. Celik, Senesi, Rudiger, sono tutti giocatori che possono essere importanti per le squadre italiane e anche per Celik ci sono gli interessamenti di squadre importanti, come Juventus e Inter”.

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