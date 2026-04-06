La Ragione: “Fullkrug-Nkunku coppia titolare a Napoli. Leao e Pulisic non al top”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Pasquale La Ragione. Di seguito un estratto delle sue parole.

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“Sono convinto che il gol di Modric a Pisa ha permesso al Milan di pensare veramente di vincere il campionato. Poi la vittoria dell’Inter contro la Juventus ha cambiato tutto. Allegri avrà pensato che questa squadra non è pronta per lottare per il titolo. Se fai risultato a Napoli, con prospettiva su Como-Inter, forse puoi ancora pensare ad una rimonta Scudetto. Curioso dell’approccio alla gara dei rossoneri. Scelte di formazione di Allegri? Leao è rientrato in gruppo solo negli ultimi giorni, non si vuole rischiare. Anche Pulisic non è al top della condizione, rientrato solo qualche giorno fa dalla Nazionale; poi c’è Gimenez, rimasto a Milanello e ci fanno sapere che sta bene. Mi sarei aspettato lui in attacco contro il Napoli, invece la coppia titolare sembra essere Fullkrug-Nkunku. Leao e Pulisic a gara in corso? Sì, scelta dettata dal fatto che non stanno benissimo. Sono due attaccanti che non fanno movimento coordinato, forse una delle peggiori in Europa. Allegri resta al Milan? Sì, si è legato al progetto rossonero. Per lui è stata una grande possibilità venire a Milano dopo la Juventus. Può ancora lottare per il primo posto, ha valorizzato la gran parte dei giocatori e avrà voglia di portare avanti questo progetto. Allegri è stato accostato alla Nazionale: senza un presidente della FIGC mi sembra assurdo pensare ad un commissario tecnico”