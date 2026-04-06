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Il Mattino – Si pensa al futuro: Zeballos e non solo sul taccuino di Manna

By Giovanni Esposito
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Il presente deve essere ancora deciso, ma come riferisce il Mattino, il Napoli già pensa al futuro. In questo senso, il futuro vuol dire mercato: Zeballos e Singo sono due nomi sul taccuino di Manna.

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“Nel futuro azzurro ci sono due nomi: Zeballos del Boca Juniors è un profilo che piace sempre più e che si libererà dal club gialloblu in Argentina al termine di questa stagione. La giovane età e soprattutto le qualità spingono a pensare che un tentativo concreto sarà fatto. Sulla lista di Manna c’è anche il nome di Wilfried Stephane Singo, ivoriano classe 2000: potrebbe essere lui il profilo ideale per accompagnare il prossimo anno Giovanni Di Lorenzo sulla fascia destra. A Manna piace per le qualità e il fisico dirompente: le prestazioni con il Galatasaray hanno però attirato le attenzioni di molti”.

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