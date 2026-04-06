Il Mattino – Si pensa al futuro: Zeballos e non solo sul taccuino di Manna

Il presente deve essere ancora deciso, ma come riferisce il Mattino, il Napoli già pensa al futuro. In questo senso, il futuro vuol dire mercato: Zeballos e Singo sono due nomi sul taccuino di Manna.

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“Nel futuro azzurro ci sono due nomi: Zeballos del Boca Juniors è un profilo che piace sempre più e che si libererà dal club gialloblu in Argentina al termine di questa stagione. La giovane età e soprattutto le qualità spingono a pensare che un tentativo concreto sarà fatto. Sulla lista di Manna c’è anche il nome di Wilfried Stephane Singo, ivoriano classe 2000: potrebbe essere lui il profilo ideale per accompagnare il prossimo anno Giovanni Di Lorenzo sulla fascia destra. A Manna piace per le qualità e il fisico dirompente: le prestazioni con il Galatasaray hanno però attirato le attenzioni di molti”.