Senza categoriaCalcioNews

Il calcio di Conte e Allegri al microscopio, tutto quello che emerge dai dati OPTA

By Giuseppe Sacco
0

Uno si fa strada verso la porta con giocate codificate e movimenti mandati a memoria, l’altro si affida alla creatività delle punte: ecco come attaccano e chi sono i loro uomini chiave

 

Factory della Comunicazione

Conte e Allegri sono come il giorno e la notte, e si incontreranno poco dopo il tramonto: Napoli-Milan, lunedì alle 20.45. Quando pensi al loro modo di vivere la vita e il calcio, non puoi non vederli lontani, lontanissimi. Quando confronti il loro modo di attaccare, anche. Allegri è un teorico della libertà offensiva: vuole mettere i suoi attaccanti in condizione di creare, non guidarli metro per metro. Conte invece è diventato un allenatore di alto livello quindici anni fa e si è fatto una fama nel mondo per le giocate a memoria insegnate ai giocatori, per come disegna linee immaginarie sul campo che i suoi calciatori rispettano. “Fate troppa teoria, allenare non è mettersi a tavolino e fare gli schemi tattici”. Se leggete questa, non dovete nemmeno chiedervi chi dei due l’abbia detta, lo sapete da voi. Eppure…

Le analogie

McTominay e Rabiot, lavori simili…
AC Milan's Adrien Rabiot during the Serie A soccer match between Milan and Sassuolo at the San Siro Stadium in Milan , north Italy - Sunday, December 14, 2025. Sport - Soccer . (Photo by Marco Alpozzi/Lapresse)

Adrien Rabiot

Eppure Conte e Allegri in questa stagione non sono così lontani, almeno nelle zone di campo occupate. Il Napoli tiene decisamente di più il pallone – 58% contro 52% di possesso – ma guardate le aree di campo più frequentate: sono sostanzialmente le stesse, con leggere differenze. Del resto, nessuno dei due gioca in modo particolarmente brillante, entrambi sanno usare le ripartenze e hanno calciatori con funzioni simili. Lobotka e Modric a fare gioco. McTominay e Rabiot pronti a occupare l’area e fare la differenza con il fisico. Milinkovic e Maignan portieri bravi con i piedi.

Le zone di campo in cui attacca il Napoli

Le zone di campo in cui attacca il Milan

Le differenze

Il centravanti playmaker, la fascia destra

Matteo Politano

Differenze? Beh, molte… e molto oltre il fatto che Conte in stagione abbia alternato difesa a quattro e linea a tre, l’unica contemplata da Allegri. Cambiano le soluzioni preferite. Conte usa Hojlund come grande riferimento, quasi un playmaker offensivo: il Napoli si appoggia a lui e da lì sviluppa il suo gioco, come faceva con Lukaku in passato. Leao e Pulisic ovviamente hanno caratteristiche diverse e Allegri li usa per quello che riescono a fare meglio: ripartire, farsi trovare negli spazi, attaccare l’area in rapidità. Un’altra differenza: l’uso delle fasce. Politano e Saelemaekers sulla carta giocano in una posizione simile ma hanno compiti molto diversi. Alexis nel Milan aiuta molto in fase difensiva e, dopo l’ottimo inizio di stagione, è meno decisivo nell’area avversaria. Politano invece per Conte è strategico, anche in una stagione di alti e bassi, e il Napoli una squadra sbilanciata: attacca molto di più a destra (40,2%) che a sinistra (33,6%).

Il Napoli attacca molto più a destra che a sinistra

Il Milan è decisamente più equilibrato

Come costruiscono

La funzione di Gabbia e Di Lorenzo

Matteo Gabbia con Leao

Altri spunti. Le linee di passaggio più sfruttate. Per Conte, non stupirà, vince la fascia destra: 206 passaggi da Di Lorenzo a Politano, nessuno si cerca così spesso. Dall’altra parte, tra Spinazzola e Olivera, si gioca molto meno. Poi la verticale Lobotka-McTominay, fondamentale per Conte: una linea dal playmaker al giocatore chiave della squadra, perché McTominay è un attaccante aggiunto sempre pronto a farsi trovare in area. Per Allegri, invece, guardate quali sono le linee di passaggio più usate: il giro palla tra i difensori e la giocata da Tomori a Saelemaekers a destra. Conservativo. Altri dati? La percentuale di gol da palla inattiva non segnala differenze – 33% contro 30% – e lo stesso vale per la percentuale di gol segnati dentro l’area: per entrambi, è sopra l’80%. Sorprende un po’ perché il Napoli, tra chili e centimetri, in area fa più impressione.

    Fonte: Gazzetta

Potrebbe piacerti anche
News

(Formazioni) – Conte si affida ai fab 4 con De Bruyne, McTominay, Anguissa e…

News

Doppio ex Ottavio Bianchi a “Il Mattino”: “Ho una ferita che mi…

News

Conte ci tiene molto a quel suo record

Calcio

Savoldi: il ricordo prima di Napoli-Milan per il bomber azzurro

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.