Gazzetta su Modric, “All’andata si spese in una partita dai due volti”

Il Napoli ed il Milan si sfideranno stasera al Maradona per la trentunesima giornata di campionato di Serie A, e tra i protagonisti ci sarà sicuramente Luka Modric, di cui La Gazzetta dello Sport scrive: “All’andata si spese in una partita dai due volti. Costruttore nel primo tempo, distruttore nel secondo, quando con la squadra di Allegri rimasta in dieci uomini, Modric giocò da mediano interdittore, sporcando palloni e rincorrendo avversari a destra e manca, specialmente nel finale. Fu una delle partite che convinse definitivamente tutti a riconsiderare la narrativa del vecchio campione sbarcato in Serie A per l’ultimo valzer. Dal Maradona, potrebbe uscire una volta per tutte il nome della contender dell’Inter per il tricolore”.

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