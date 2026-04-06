Dall’amichevole ai punti pesanti, dagli USA al Maradona

Protagonisti negli USA ora si ritrovano al Maradona con maglie di altri colori. Azzurre e rossonere per la precisione. De Bruyne, Pulisic e Saelemaekers. Scrive il CdS: “Dagli States a Napoli, dalla Mercedes-Benz Arena di Atlanta al Maradona nel giro di appena nove giorni. Un antipasto di Napoli-Milan è andato in scena durante la sosta, con Pulisic da una parte e i belgi De Bruyne e Saelemaekers dall’altra. Il 28 marzo, davanti a quasi 70mila spettatori, il Belgio ha travolto gli Stati Uniti 5-2 in un’amichevole di lusso contro uno dei Paesi ospitanti del prossimo Mondiale. Nessuno dei sette gol ha portato la firma dei tre protagonisti attesi al Maradona, ma Saelemaekers ha comunque lasciato il segno con l’assist per il 2-1 di Onana. L’esterno del Milan ha giocato 62 minuti, una decina in più invece per De Bruyne e Pulisic. Poi altri chilometri e altre indicazioni. Gli Stati Uniti hanno perso anche contro il Portogallo (0-2, con Pulisic in campo 45 minuti), mentre il Belgio ha pareggiato 1-1 col Messico a Chicago, con De Bruyne titolare (72 minuti) e Saelemaekers impiegato nel finale. Ora il nuovo incrocio, stavolta senza bandiere ma con in palio punti pesanti.”

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