Come il Napoli arriva alla sfida di stasera, l’analisi

Il Napoli giocherà stasera al Maradona, contro il Milan, sfida importante per capire la seconda in classifica. Dal sito della SSCN: “Napoli reduce dal clean-sheet contro il Cagliari: non succedeva da 11 partite ufficiali e 8 considerando solo la Serie A (ultimo il 17 gennaio, Napoli-Sassuolo 1-0).

Gli azzurri sono reduci da 4 vittorie consecutive in Serie A: non succedeva dalle prime 4 giornate del campionato in corso (Sassuolo-Napoli 0-2, Napoli-Cagliari 1-0, Fiorentina-Napoli 0-3, Napoli- Pisa 3-2).

Solo l’Inter (35) ha guadagnato più punti del Napoli (34) in casa nella Serie A 2025/26.

Napoli unica squadra della Serie A 2025/26 senza sconfitte casalinghe.

Solo Roma (9) e Como (11) subiscono meno reti del Napoli (13, come I’Inter) in casa nella Serie A 2025/26″.

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