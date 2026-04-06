NewsCalcioNapoli

Come il Napoli arriva alla sfida di stasera, l’analisi

By Emilia Verde
0

Il Napoli giocherà stasera al Maradona, contro il Milan, sfida importante per capire la seconda in classifica. Dal sito della SSCN: “Napoli reduce dal clean-sheet contro il Cagliari: non succedeva da 11 partite ufficiali e 8 considerando solo la Serie A (ultimo il 17 gennaio, Napoli-Sassuolo 1-0).
Gli azzurri sono reduci da 4 vittorie consecutive in Serie A: non succedeva dalle prime 4 giornate del campionato in corso (Sassuolo-Napoli 0-2, Napoli-Cagliari 1-0, Fiorentina-Napoli 0-3, Napoli- Pisa 3-2).
Solo l’Inter (35) ha guadagnato più punti del Napoli (34) in casa nella Serie A 2025/26.
Napoli unica squadra della Serie A 2025/26 senza sconfitte casalinghe.
Solo Roma (9) e Como (11) subiscono meno reti del Napoli (13, come I’Inter) in casa nella Serie A 2025/26″.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Napoli-Milan, due curiosità che riguardano Savoldi e Politano

News

Napoli-Milan, i precedenti sono 87

News

Gazzetta su Modric, “All’andata si spese in una partita dai due volti”

News

Ritornano i Fab Four, e in attacco c’è un solo centravanti di ruolo

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.