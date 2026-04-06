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C’è un giovane talento del Blackburn sul taccuino di Manna

By Gabriella Calabrese
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Infortuni a parte, quello che non ha garantito a Napoli la “graniticità” passata è stata la difesa. Di conseguenza, il club azzurro sta monitorando elementi per rinforzarla. E, stando a quanto riportato dal noto portale britannico Team Talk, il Napoli sarebbe interessato a un giovane talento del Blackburn e dell’Irlanda del Nord: Tom Atcheson, ora sul taccuino del d.s. Giovanni Manna. Si attenziona, quindi, il difensore inglese in vista dell’estate. Sul centrale ci sono anche altre squadre, tra cui Atalanta, Lipsia, Borussia Dortmund, Manchester United, Tottenham, Newcastle, Everton e Brighton.

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