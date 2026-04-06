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Bergamo, investe due ragazzi sulle strisce e scappa: indagata 40enne

By Adnkronos
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(Adnkronos) – E’ stata rintracciata dai carabinieri la donna che ha investito due ragazzi di 17 anni in provincia di Bergamo. I militari della stazione di Dalmine e il personale sanitario del 118 lo scorso 3 aprile sono intervenuti lungo la sp 525, in prossimità dell’intersezione con via Vailetta, per un incidente stradale con omissione di soccorso, dove i due ragazzi sono stati investiti, mentre attraversavano la carreggiata sulle strisce pedonali, da una Lancia Y che poi si è allontanata senza prestare soccorso. 

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I giovani sono stati trasportati in codice verde all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: le loro condizioni non sono gravi e non sono in pericolo di vita. Grazie alle indagini condotte dai carabinieri, nel giro di pochi minuti è stato identificato il presunto responsabile: si tratta di una donna di 40 anni, incensurata, attualmente indagata per lesioni personali stradali colpose, guida in stato di ebbrezza, fuga e omissione di soccorso. Infatti, sin dalle prime fasi dell’identificazione, la donna manifestava i sintomi di un evidente stato di alterazione alcolica. Le indagini proseguono, sotto il coordinamento della procura di Bergamo, per raccogliere ulteriori elementi sulla dinamica dei fatti. 

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