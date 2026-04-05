SERIE A – Inter incontenibile: 5-2 alla Roma, show di Lautaro e Thuram

L’Inter batte nettamente la Roma per 5-2 in una gara spettacolare a San Siro, confermando tutta la propria forza offensiva e la capacità di colpire nei momenti decisivi.
Il match si sblocca subito, dopo appena un minuto, grazie a Lautaro Martinez, bravo a finalizzare l’assist di Thuram dopo una grande azione nata da Akanji. L’Inter parte forte e sfiora più volte il raddoppio, ma con il passare dei minuti la Roma prova a reagire.
I giallorossi crescono e al 40’ trovano il pareggio con Gianluca Mancini, bravo di testa su cross di Rensch. Quando il primo tempo sembra chiudersi in equilibrio, però, arriva la magia di Calhanoglu: un destro potente dalla distanza che riporta avanti i nerazzurri prima dell’intervallo.
Nella ripresa la squadra di Chivu dilaga. Ancora Lautaro Martinez firma la doppietta personale, poi arriva anche il gol di Thuram sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il 5-1 porta la firma di Nicolò Barella, anche se decisivo è un rimpallo su Hermoso che beffa Svilar.
Nel finale la Roma trova il gol con Lorenzo Pellegrini, ma il risultato è ormai deciso.
L’Inter chiude così con una vittoria larga e convincente, trascinata da un attacco in grande forma e da una prestazione dominante per lunghi tratti della gara.