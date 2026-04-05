Pasqua da record a Napoli: boom di turisti e città presa d’assalto

Napoli registra il tutto esaurito nel periodo pasquale, confermandosi una meta sempre più apprezzata sia dai turisti che dai residenti. Le immagini che arrivano dalla città parlano chiaro: musei affollati, lungomare vivace e un continuo via vai nei Decumani, dove tra locali, vicoli caratteristici e siti culturali non si smette mai di camminare. Complice il clima mite e l’arrivo della primavera, c’è persino chi si spinge a fare un primo tuffo in mare.

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Dal punto di vista dei numeri, il weekend di Pasqua ha portato in Campania circa 600mila visitatori, di cui ben 400mila concentrati nel capoluogo. Si tratta di una crescita che ormai non sembra più episodica, ma stabile nel tempo, favorita anche dalla situazione internazionale e dalle incertezze legate ai costi energetici. Secondo Confesercenti, il mese di aprile potrebbe raggiungere quota 2 milioni di presenze complessive, con soggiorni medi che variano tra le due e le tre notti.