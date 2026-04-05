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Inzaghi: “Calcio italiano? Si riprenderà molto presto”

By Vincenzo Buono
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L’ex allenatore di Inter, Simone Inzaghi, che oggi guida l’Al Hilal in Arabia Saudita, ecco le sue parole rilasciate nel corso dell’intervista a La Libertà: “Nostalgia? Ti assicuro di no: qui vivo non bene, ma di più. In Arabia Saudita ho trovato una situazione fantastica sotto tutti i punti di vista: lo stile di vita, le infrastrutture sportive e non, la serenità che riesce ad accompagnarti anche in un lavoro che può essere stressante come il mio”.  

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“Mi fa un grande dispiacere che l’Italia non sarà ai Mondiali per la terza volta di fila, sono italiano al cento per cento, mio fratello un Mondiale lo ha anche vinto. Sono sicurissimo che il calcio italiano si riprenderà molto presto, lo seguo sempre con la massima attenzione. Detto questo, ho lasciato l’Italia del calcio per una serie di motivi”.

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