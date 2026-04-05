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De Napoli: ”Scudetto all’Inter, ma il Napoli…”

By Lorenzo Capobianco
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L’ex centrocampista del Napoli Nando De Napoli ha parlato ai taccuini dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport della lotta scudetto che per lui è chiusa:

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“Per me lo scudetto è dei nerazzurri, tranne nel complicato caso di un crollo nel quale non credo. A me sembrano troppo forti, nonostante qualche battuta a vuoto. Però ho vissuto sulla mia pelle una rimonta inaspettata, altre ce ne sono state: giusto lasciare aperta la porticina”. E domani sera ci sarà Napoli-Milan al “Maradona”: “Mi pare superiore il Napoli, che ha recuperato un centrocampo d’altri tempi. Ha l’attaccante che sente la porta, Hojlund, e centrocampisti come De Bruyne e McTominay che possono risolvertela. Ma il Milan sa difendere, e dipende dalle condizioni di Leao”.

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