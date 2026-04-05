Cosenza, cade dal balcone al primo piano: ferito bimbo di 5 anni

(Adnkronos) – Tragedia sfiorata nel giorno di Pasqua a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Un bambino di 5 anni è precipitato da un balcone posto al primo piano di un palazzo. Il piccolo, immediatamente soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale ‘Annunziata’ di Cosenza. Da quanto si apprende, ha riportato la frattura del femore e un trauma cranico, ma non sarebbe in pericolo di vita. La caduta, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuta in maniera accidentale. Sul posto la polizia per gli accertamenti del caso.

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