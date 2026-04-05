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Bimbo di 8 anni muore in un incidente in moto con il padre sull’A21: ferito il genitore

By Adnkronos
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(Adnkronos) – Un bambino di 8 anni è morto nel pomeriggio di oggi, domenica 5 aprile, in un incidente avvenuto sull’autostrada A21, fra Asti e Felizzano, in direzione Torino: il bambino viaggiava in moto insieme al padre quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato con una macchina finendo contro un guardrail. 

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Sul posto i sanitari del 118 e l’elisoccorso: per il bambino però non c’è stato nulla da fare. Il padre del bambino, con ferite non gravi, è stato portato all’ospedale di Asti. 

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