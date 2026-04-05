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Alisson Santos punta il Brasile: “È sempre stato il mio sogno”

By Sara Mazzone
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Nel corso di un’intervista rilasciata a La Repubblica, l’attaccante del Napoli Alisson Santos ha parlato del suo legame con la Seleçao brasiliana e della possibilità di ricevere una convocazione dal commissario tecnico Carlo Ancelotti.

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Sulla nazionale ci fa un pensierino?

“Ora sì. In realtà è sempre stato un mio obiettivo, ma sento di essere un po’ più vicino a realizzare questo sogno. So che devo lavorare molto di più e impegnarmi tanto, per arrivarci”.

Giocare in Italia può aiutarla?

“Credo di sì, anche perché alla guida del Brasile c’è Carlo Ancelotti. Con un ct italiano potrei essere avvantaggiato”.

Alla fine del campionato, iniziano i Mondiali: chi li vince?

“Che domande, il mio Brasile…”.

Si aspettava che l’Italia venisse eliminata?

“No. E volevo tanto che l’Italia tornasse a giocare la Coppa: senza gli azzurri è un’altra cosa. Spero possano tornare presto ai massimi livelli”.

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