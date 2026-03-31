Tempistica per il rinnovo di Vergara, ne parla Fabrizio Romano

Il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha parlato di Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, attraverso il suo canale YouTube. “Vergara ama Napoli, il Napoli è contentissimo di Vergara, quindi si va assolutamente avanti insieme. È una questione di tempistiche, il Napoli ha sempre valutato il rinnovo di Vergara come un qualcosa da fare più avanti, a fine stagione. E questo rimane il piano, cioè a fine stagione si procede verso il rinnovo di Vergara, si inizierà a lavorare forte per il suo rinnovo, bisognerà chiaramente parlare di numeri, di stipendio, ma non sono previsti ostacoli, c’è un rapporto tra il giocatore, la città, il club, la maglia, tutti, è veramente un rapporto forte. Quindi è una questione di sedersi a un tavolo, preparare questo rinnovo, ma è una questione estiva quella del rinnovo di Vergara. Quindi questa rimane la situazione. Lasciate perdere tutte le varie notizie sui club stranieri che ovviamente seguono uno dei migliori talenti del nostro campionato, ma sono tutti discorsi che oggi lasciano il tempo che trovano perché l’intenzione del Napoli di Vergara è assolutamente di andare avanti”.

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