Sky: “Ecco i possibili sviluppi della vicenda Lukaku-Napoli”

Dopo il comunicato del Napoli Sky prova ad anticipare i possibili scenari sul rapporto tra il club e Lukaku. Le parole di Massimo Ugolino.

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“Le carte in questo momento passano in mano agli avvocati. Il Napoli era stato chiaro sulla volontà di far tornare il giocatore. Il Napoli prende atto con questo comunicato della sua assenza e si riserva di prendere tutte le iniziative possibili per tutelare i propri interessi per quella che reputa una grave inadempienza contrattuale. Poi entriamo nei tecnicismi ed è più complicato. Ma ovviamente il Napoli può metterlo fuori rosa ma volendo ci sono anche gli estremi per una rescissione del contratto ma lì bisognerebbe adire vie legali ordinarie perché non c’è il collegio arbitrale per la Serie A”.