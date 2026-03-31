Sky – Bosnia-Italia, le possibili scelte di mister Gattuso

L’Italia si giocherà stasera contro la Bosnia, l’accesso ai prossimi Mondiali di calcio, alle 20.45 allo stadio “Bilino Polje” di Zenica, in Bosnia ed Erzegovina. Gianluca Di Marzio, sul suo sito ufficiale, ipotizza le scelte di mister Gattuso per la formazione titolare. “Il CT dovrebbe confermare la formazione vista giovedì sera con un unico, grande, dubbio di formazione. Dall’infermeria arrivano buone notizie: Scamacca ha smaltito l’infortunio e svolto tutto l’allenamento in gruppo, sarà anche lui a disposizione per la partita di martedì sera.

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Gattuso, con ogni probabilità, confermerà il 3-5-2 visto contro l’Irlanda del Nord. Tra i pali ci sarà il capitano Gigio Donnarumma, davanti a lui dovrebbero partire dall’inizio ancora Mancini, Bastoni e Calafiori. A centrocampo Pisilli ha fatto vedere ottime cose dal suo ingresso di giovedì ma partirà dalla panchina, dal primo minuto dovrebbero esserci nuovamente Tonali e Barella come mezze ali e Locatelli in mediana. Sugli esterni verso la conferma Politano a destra e Dimarco a sinistra, con Palestra nuovamente dalla panchina. L’unico dubbio riguarda l’attacco: Kean va verso la conferma e con lui ci sarà Retegui, in netto vantaggio nel ballottaggio con Pio Esposito che dovrebbe partire dalla panchina.

ITALIA 3-5-2 (PROBABILE FORMAZIONE): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. CT: Gennaro Gattuso”.