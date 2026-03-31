Romano: “Vergara sarà parte del futuro della nostra nazionale e del Napoli”

Il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, attraverso il suo canale YouTube, ha parlato del calciatore del Napoli, e della nazionale, Antonio Vergara. “Antonio Vergara sarà parte del futuro della nostra nazionale e del futuro del Napoli, è una pedina importante su cui Gattuso tra l’altro stava facendo già delle valutazioni molto approfondite, poi l’infortunio chiaramente ha un po’ fermato questo percorso per oggi, ma il domani… E da quanto mi risulta è sempre stato il suo rinnovo un tema estivo. Vi parlavamo di rinnovo già dopo i primi gol e quell’impatto straordinario che ha avuto Vergara nel momento di massima emergenza per il Napoli. Vergara ama Napoli, il Napoli è contentissimo di Vergara, quindi si va assolutamente avanti insieme”.

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