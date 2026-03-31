Qualificazioni Europei, l’Italia U21 stende la Svezia. 0-4 per gli azzurrini

Prova di forza degli Azzurrini, che nella gara di qualificazione agli Europei disputata oggi, 31 marzo 2026 alle ore 18.30, superano con un netto 4-0 la Svezia U21, offrendo una prestazione convincente sotto tutti i punti di vista.
L’Italia parte subito con il piede sull’acceleratore e trova il vantaggio al 19’, quando Koleosho trasforma con freddezza un calcio di rigore, spiazzando il portiere svedese. Neanche il tempo di riorganizzarsi per gli ospiti che lo stesso Koleosho colpisce ancora al 22’, firmando la doppietta personale con un’azione rapida e precisa che mette in evidenza tutta la qualità offensiva degli Azzurrini.
Nel secondo tempo la musica non cambia: la squadra italiana continua a gestire il gioco con autorità e al 50’ arriva il terzo gol, siglato da Ndour, bravo a inserirsi e a finalizzare un’azione corale ben costruita.
Il definitivo 4-0 porta la firma di Lipani al 63’, che chiude i conti con una conclusione efficace, coronando una prestazione dominante.
Successo importante per l’Italia U21, che dimostra solidità, talento e grande organizzazione. Una vittoria che rafforza le ambizioni nel percorso di qualificazione e conferma il valore di un gruppo in costante crescita.