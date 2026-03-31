A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto il consulente finanziario Fabrizio Vettosi:

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“Lukaku costa 120 mila euro a minuto al Napoli?

Con l’applicazione del decreto crescita ha un costo di circa 8 milioni di euro l’anno. Una componente rilevante del costo.

Cambiate le NOIF: come cambia il mercato del Napoli?

Dal punto di vista formale può cambiare il mercato del Napoli. Correttamente il club azzurro ha reclamato di poter investire ciò che ha accumulato negli anni. Il Napoli è sempre stata una rondine, una razza in estinzione nel calcio italiano. Questa regola è stata modificata: se i costi sono superiori ai ricavi, quella differenza può essere corretta con gli utili accumulati nel corso degli anni. Il Napoli ha uno squilibrio di circa 40-50 milioni.

Il club già lo copre con un primo provvedimento, calcolando gli ammortamenti in maniera lineare. Il patrimonio del Napoli è di circa 216 milioni di euro a bilancio dicembre 2025, per cui ha ampie riserve patrimoniali. Quest’anno il Napoli ha avuto i proventi della UEFA Champions League. I ricavi sono più alti della scorsa stagione. Quindi diciamo che il Napoli è un’azienda molto equilibrata dal punto di vista patrimoniale, ma c’è da dire una cosa: è aumentato il saldo passivo rispetto alle altre società. Il Napoli ha investito molto in questi due anni circa 300 milioni di euro. Aumenterà la debitoria nei confronti delle altre società perché ha più comprato che venduto. De Laurentiis sa che deve riprendere il percorso di sostenibilità che ha caratterizzato il club”.