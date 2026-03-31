Gf Vip, caos tra le donne: tutti contro Ibiza Altea. Cosa è successo

(Adnkronos) –

Ibiza Altea contro tutti nella Casa del Grande Fratello. In particolare, nel corso della settimana è nato un acceso scontro tra la concorrente e Antonella Elia, che si è protratto per giorni a seguito di alcune dichiarazioni della concorrente nei confronti di Blu Barbara. Nella puntata di questa sera, lunedì 30 marzo, le protagoniste hanno avuto modo di confrontarsi.

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Secondo Elia, Altea avrebbe assunto atteggiamenti offensivi e giudicanti nei confronti delle altre donne dentro la Casa arrivando ad etichettarle come “facili”. A prendere parola è stata anche Blu Barbara che ha contestato duramente le parole ricevute: “Questo è un livello bassissimo della televisione, tu mi hai offesa nell’animo, hai offeso la mia famiglia e il mio fidanzato”.

Ibiza Altea ha provato a giustificarsi: “Sono anni che vengo sessualizzata, quindi so bene cosa significa. Sono una madre e sono una donna, io ho provato a scusarmi ma voi non volete credermi”.

La concorrente si è detta dispiaciuta e ha aggiunto: “Da donna che ha subito questi commenti per tutta la vita, mi dispiace di aver detto questa frase. Ho dato un’immagine di te che non te la meriti”.

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