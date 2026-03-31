Gazzetta – Nel rush finale è Kevin de Bruyne l’uomo in più

Kevin si è preso il ruolo di leader: guida i suoi verso un posto Champions o all’inseguimento dell’Inter capolista con il Mondiale all’orizzonte.

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Ci vorrà un navigatore satellitare per orientarsi nel salotto buono di Kevin De Bruyne: e in quel percorso dolcemente abbagliante, val la pena di perdersi. C’è una Champions League e poi collegate la Supercoppa Uefa e il Mondiale per Club; ci sono sei Premier League, e cinque coppe di Lega inglesi, tre Community Shield e due coppe d’Inghilterra; ma per non negarsi nulla, c’è un titolo in Belgio, con Coppa e Supercoppa; e pure una Coppa e una Supercoppa in Germania con il Wolfsburg e infine, storia recentissima, la Supercoppa Italiana alla quale non ha partecipato ma che rientra in gioielleria.

Il maestro

Vincere aiuta a rivincere e in questo Napoli che insegue altro – che sia la qualificazione in Champions, che sia la possibilità di mettere ansia addosso all’Inter candidandosi come rivale sino al termine della stagione – c’è chi sa come si fa, ripetutamente, praticamente in ogni angolo del mondo, certo in ogni squadra nella quale s’è divertito, Werder Brema escluso, guarda un po’ eliminato dal Napoli di Benitez dai quarti di Europa League.

Rieccolo De Bruyne è il calcio che il Napoli ha perso a lungo e che ritrova in questo finale in cui servirà classe e personalità, dunque quella autorevolezza che fa la differenza e sposta i valori. De Bruyne è il top player che irriga di fosforo una squadra già forte di suo, penalizzata da una serie di incidenti e anche da zone d’ombra, però sempre voracemente in corsa per sentirsi viva, anzi protagonista. De Bruyne è il genio che indirizza una gara, il valore aggiunto da sistemare dove vuole Conte e dove poi sceglie – analizzando il corso della partita – quel talento smisurato che ha rapito il Maradona pur essendoci stato praticamente di passaggio: solo 430’ dei complessivi 906’ spalmati nelle 14 presenze. Però il peggio è passato, il bicipite femorale è un ricordo da scacciare via, adesso c’è da accogliere Modric con il Milan e poi proiettarsi in quell’orizzonte nel quale c’è di tutto: l’incognita del ruolo da assumere in campionato e il desiderio di vivere da protagonista il prossimo Mondiale.