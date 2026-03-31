Gattuso: “Partiranno a mille, bisogna usare la testa”

“In questi giorni passati insieme l’ambiente é sempre stato positivo. Questa sera ci giochiamo tanto, in una partita importante. L’abbiamo preparata bene, con la consapevolezza di affrontare una squadra che ha tecnica e fisicità. Sicuramente ci vuole una grande prestazione da parte nostra“. Rino Gattuso, nell’intervista esclusiva alla Rai, ha inquadrato così la partita con la Bosnia di questa sera. Queste le sue parole riportate da Tuttonapoli:

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“Quando i risultati non arrivano i ragazzi sono i primi che ne soffrono. In silenzio, fanno finta di avere le spalle larghe, ma non é così. Posso assicurare che faranno di tutto. C’é gente che darebbe la vita per raggiungere l’obiettivo. La Bosnia é una squadra con i suoi pregi e difetti. Però sono scorbutici. I primi 15-20 minuti saranno di fuoco. Partiranno a mille e là dobbiamo riuscire a tenere botta e ribattere colpo su colpo”.

La Bosnia ha la media più alta di falli commessi per partita rispetto a Italia, Galles e Irlanda: “Hanno questa caratteristica. Prima di tutto dobbiamo essere bravi a non reagire. L’arbitro (il francese Turpin) é di grandissima esperienza, é uno che si fa rispettare”.

Da giocatore Gattuso ha vissuto la vigilia di finali Mondiali e di Champions, ma questa “é diversa perché per carattere io ero uno che ragionava sulla squadra, non pensavo a me stesso. Adesso sento la pressione, la responsabilità di chi ho intorno, un Paese sulle spalle”. (ANSA).