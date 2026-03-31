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Garcia parla di tempo, ma a Napoli la posizione su Lukaku è condivisa

By Gabriella Calabrese
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Lukaku ha scelto di restare in Belgio, almeno così sembra. Rudi Garcia, c.t. del Belgio ed ex tecnico del Napoli, in conferenza stampa ha parlato anche dell’attaccante del Napoli: “Romelu Lukaku si è infortunato e si è deciso di non operarlo. Il recupero quindi richiede tempo, è comprensibile che non sia ancora al 100%. È anche una questione mentale. Perché sperava di recuperare completamente prima. Questo è importante per tutti, compreso il Napoli”. Intanto, a Napoli, la posizione è comune. Se non dovesse tornare, verrà messo fuori rosa fino a fine stagione. Ne scrive La Repubblica: “È il presupposto fondamentale per iniziare un dialogo costruttivo assieme al giocatore. È questa la posizione di Antonio Conte e del direttore sportivo Giovanni Manna, naturalmente condivisa da De Laurentiis: il presidente partirà per gli Stati Uniti nei prossimi giorni e non sarà in tribuna al Maradona contro il Milan. Ovviamente è costantemente informato sulla vicenda Lukaku”.

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